Pubblicato il: 2 gennaio 2018 alle 15:54

Provvedimenti disciplinari. Serie A e Serie A2, gare del 29-30 dicembre 2017

Serie A

13 Giornata di andata, gare del 30 dicembre 2017

ALEKSANDER VUJACIC (Atleta FIAT TORINO). Deplorazione per comportamento irriguardoso a fine gara nei confronti degli arbitri.

CHRISTIAN VERONA (preparatore fisico DOLOMITI ENERGIA TRENTO). Inibizione determinata fino al 09/01/2018 per aver tenuto un comportamento offensivo a fine gara nei confronti di un tesserato avversario. Sostituita con ammenda di euro 3.000,00.

MASSIMILIANO MENETTI (allenatore GRISSIN BON REGGIO EMILIA). Ammonizione per aver tenuto un comportamento protestatario avverso decisioni arbitrali a fine gara.

PALLACANESTRO CANTU’. Ammonizione per utilizzo di marchi di sponsorizzazione non autorizzati (Red October, Intesa San Paolo, Columbus, Paparelli, Macron).

SERIE A2

14 Giornata di andata, gare del 29-30 dicembre 2017

Girone EST

CONSULTINVEST BOLOGNA. Ammenda di Euro 450,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (durante l’esecuzione dell’inno nazionale, i tifosi della squadra ospite cantavano sovrastando l’esecuzione dello stesso).

TEZENIS VERONA. Ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

Girone OVEST

ANIELLO LONGOBARDI (GIVOVA SCAFATI). Inibizione a svolgere attività sociale e federale per giorni 15, fino al 17-1-2018, perché nel 2°quarto teneva un comportamento non regolamentare espresso in modo plateale in quanto colpiva la palla a gioco fermo con un calcio, stazionando nei pressi di un canestro.

BENACQUISTA LATINA. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

KNIGHTS LEGNANO. Ammonizione per violazione delle norme relative alle caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione dello stesso campo (mancanza della linea di centrocampo all’interno del cerchio di centrocampo).

