Pubblicato il: 10 gennaio 2018 alle 06:16

Premio “Martolini”. Assegnato alla memoria a Gianluca Mattioli. La consegna sabato 13 gennaio al raduno degli arbitri di serie A.

Il premio “Martolini”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per gli arbitri di basket italiani, è stato assegnato per il 2017 a Gianluca Mattioli alla memoria. Mattioli è prematuramente scomparso lo scorso 16 novembre a Murcia in Spagna, prima di una gara di Basketball Champions League.

Il Premio sarà consegnato alla sig.ra Roberta Mattioli sabato 13 gennaio dal presidente della FIP Giovanni Petrucci, alla presenza del commissario straordinario CIA Stefano Tedeschi, alle 11.30 presso il Grand Hotel Bologna e dei Congressi di Pieve di Cento (via Ponte Nuovo 42).

La consegna del premio “Martolini” chiude il Raduno degli Arbitri di serie A che avrà inizio giovedi 11 gennaio presso la stessa sede e prevede momenti di aggiornamento in palestra e in aula.

