Al centro dell’incontro definizione dettagli su temi condivisi da Leghe

Si è aperto oggi, nell’ambito della Final Eight di Serie A che nel pomeriggio prenderà il via a Firenze, un tavolo tecnico tra Federazione Italiana Pallacanestro, Legabasket Serie A e Lega Nazionale Pallacanestro per definire nel dettaglio gli spunti di convergenza emersi nel recente confronto tra le due Leghe.

Hanno partecipato all’inizio dei lavori il Presidente Fip Giovanni Petrucci accompagnato dal Vice Presidente Vicario Gaetano Laguardia, il Presidente della LBA Egidio Bianchi, il Consigliere Federale Ario Costa e il Presidente della LNP Pietro Basciano.

Tra i temi che saranno sviluppati nei prossimi incontri e che avranno come termine temporale il quadriennio olimpico attuale, l’attività giovanile e relativa premialità, salary cap, seconde squadre e salvaguardia della stabilità finanziaria del sistema professionistico.

Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.

Com. Stam.