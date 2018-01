Pubblicato il: 9 gennaio 2018 alle 07:40

Continua il lavoro in casa Saracena Volley per quel che riguarda il settore giovanile ed in particolare la squadra Under16 che nasce in collaborazione con la società ASD Athlon.

Il nuovo nome è quello della mamertina Angela Milazzo, giovane schiacciatrice classe 2003, in arrivo dal Volley 96 Milazzo del prof. Franco Salmeri.

La Milazzo ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di sette anni, prima nel CSI Milazzo e poi nel Volley 96.

Frequenta il primo anno della sezione chimica dell’Industriale a Milazzo e, appena finiti i doveri scolastici, corre subito in palestra che considera la sua seconda casa, alternando lo studio agli allenamenti.

Giovanissima, ma con le idee ben chiare e la testa sulle spalle. «Conosco molto bene l’ambiente della Saracena ed ho voluto fare questa esperienza con l’under 16 – ha detto Angela Milazzo. Sono convinta che qui avrò molte occasioni per imparare e migliorare. Spero anche di poter dare il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi della società». E se gli si chiede cosa rappresenti il volley, Angela risponde con fermezza: «per me la pallavolo è vita».

Continua la linea verde della Saracena che, in questa stagione, sta puntando in maniera decisa sul settore giovanile. «Con tutta la dirigenza – ha dichiarato il presidente della Saracena Luca Leone – abbiamo deciso di investire sui giovani perché siamo convinti che questa sia la ricetta giusta in quanto essi rappresentano un serbatoio importante per assicurare un futuro a questo sport. Lo stiamo facendo con una proficua collaborazione avviata con l’Athlon di Pace del Mela nella convinzione che la condivisione di obiettivi comuni permette a tutti di crescere e raggiungere i risultati sperati».

Com. Stam.