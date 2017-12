Pubblicato il: 26 dicembre 2017 alle 13:24

Dopo la sosta natalizia l’Akragas riprende domani mattina gli allenamenti al campo comunale di Fontanelle.

I biancoazzurri lavoreranno anche di pomeriggio per preparare al meglio il match in trasferta contro il Rende per la 21esima giornata di Serie C, girone C del 30 dicembre, seconda giornata di ritorno e ultima del 2017. La partita è in programma alle ore 16.30.

Per la sfida contro il Rende, mister Di Napoli potrà contare sui rientri dell’attaccante Parigi e del difensore Mileto, che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica.

Com. Stam.