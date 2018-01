Pubblicato il: 20 gennaio 2018 alle 06:59

Preso atto dell’impegno del Ministro dello Sport nel sostenere e salvaguardare la continuità dell’organizzazione della manifestazione, l’incontro è avvenuto il 17 gennaio presso la FCI alla presenza del presidente Di Rocco, Mario Carbutti e Andrea Novelli

Preso atto dell’impegno del Ministro dello Sport Luca Lotti nel sostenere e salvaguardare la continuità dell’organizzazione del GP Liberazione, giunto quest’anno alla sua 73^ edizione, il giorno 17 gennaio, presso la sede centrare della FCI a Roma, si sono incontrati Mario Carbutti, in rappresentanza della Asd Lazzaretti Racing Team, Andrea Novelli, in rappresentanza della ASD Velo Club Primavera Ciclistica, ed il Presidente Renato Di Rocco ed è stato raggiunto un accordo per l’organizzazione della gara in calendario il 25 aprile a Roma.

La Asd Lazzaretti Racing Team è assegnataria della gara per il 2018, come deliberato dal Consiglio Federale del 22 dicembre, ed agirà in collaborazione con l’ASD Velo Club Primavera Ciclistica.

Com. Stam.