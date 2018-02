Solidarietà a Daniela La Runa, avvocata delle donne. Oggi saremo in piazza a Siracusa per fiaccolata di solidarietà

Pubblicato il: 8 febbraio 2018 alle 13:01

Palermo- Il coordinamento Antiviolenza 21luglio Palermo partecipa simbolicamente alla fiaccolata di solidarietà oggi alle ore 18.30 davanti al Tribunale di Siracusa) organizzata per la avvocata delle donne Daniela La Runa, colpita da un vile atto intimidatorio. La sua auto è stata distrutta dalle fiamme proprio il giorno prima di una importante udienza. Siamo vicine a Daniela La Runa, presidente della Rete centri antiviolenza “Raffaella Mauceri” di Siracusa e scenderemo simbolicamente in piazza con una candela accesa, insieme alla cittadinanza, per dire ‘No’ alla violenza contro le donne.

