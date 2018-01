Pubblicato il: 1 gennaio 2018 alle 15:57

“Buon Anno alla straordinaria comunità dei Siciliani, ovunque si trovino, in Patria o all’estero. Auguri di buona salute e di serenità, specie a chi soffre tra la disperazione e la rassegnazione. Sarà per la nostra Isola l’inizio del cambiamento, lento ma inevitabile. Per questo la sfida diventa difficile: troverò sulla mia strada affaristi, mafiosi, accattoni, ruffiani e politici senza scrupoli. Saprò dire tanti No! Ma ai Siciliani perbene, al di là della loro appartenenza politica, chiedo di non lasciarmi da solo. Insieme ce la faremo.” Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel messaggio di auguri postato sulla sua pagina Facebook.

Com. Stam.