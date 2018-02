Pubblicato il: 20 febbraio 2018 alle 21:10

Musica, colori, sapori e antiche tradizioni per celebrare il Capodanno cinese nel cuore dell’Isola

SICILIA OUTLET VILLAGE DÀ IL BENVENUTO ALL’ANNO DEL CANE

Successo per il debutto della prima edizione dell’Happy Chinese New Year in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna

Draghi e leoni danzanti, lanterne dai colori brillanti, esperienze gastronomiche dai sapori orientali e ideogrammi intinti di china: ecco come Sicilia Outlet Village ha dato il benvenuto all’anno del Cane. Una tre-giorni dedicata alla celebrazione del capodanno cinese, frutto della stretta collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna che ha permesso di far conoscere per la prima volta attraverso un ricco programma di iniziative gratuite, l’arte e la cultura del Paese del Sol Levante. Tantissimi i visitatori provenienti da diverse parti dell’Isola per conoscere riti e antiche usanze millenarie di questa suggestiva manifestazione, ormai celebrata in diverse parti del mondo.

Nessuno è sfuggito alla possibilità di fare un autentico “viaggio” verso Oriente: food blogger e influencer pronti a “instagrammare” i segreti dell’antica cerimonia del tè, appassionati di prelibatezze gastronomiche in prima fila per conoscere i segreti dei ravioli cantonesi, sportivi incantati dalle coreografie delle arti marziali e famiglie curiose di conoscere il proprio nome in lingua cinese. La celebrazione del passaggio dall’anno del Gallo a quello del Cane – simbolo di buon auspicio e onestà – è riuscita a racchiudere la delicatezza e il fascino della cultura orientale, fotografandola in tutti i suoi aspetti grazie anche alla presenza di ospiti internazionali e di comunità trapiantate nel territorio, accompagnate dal direttore di parte cinese dell’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna Sun Ao. Un benvenuto dunque non solo a un “2018” fortunato e di buona salute come detta la tradizione del Paese del Dragone, ma anche ricco di dialoghi interculturali e momenti di coinvolgimento capaci di valorizzare l’integrazione e diffondere conoscenza e cultura.

Com. Stam.

www.siciliaoutletvillage.com | tel. +39 0935 950040 | Autostrada A19 Palermo-Catania uscita Dittaino Outlet

Aperto tutti i giorni: lunedì-venerdì 10/20, sabato, domenica e festivi 10/21.

SERVIZIO BUS NAVETTA – Il Village è facilmente raggiungibile dalle principali città della Sicilia con il servizio navetta consultabile on line. Info e orari nella sezione COME ARRIVARE sul sito www.siciliaoutletvillage.com, oppure telefonando al numero +39 0935 950040, o ancora scaricando l’app gratuita per smartphone “Sicilia Outlet Village”

Arcus Real Estate è una società italiana della “galassia” Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail di lusso, outlet e full price. Tra i progetti di successo della società vi sono Sicilia Outlet Village (2010) che conta oggi oltre 140 boutique dei marchi più prestigiosi, Torino Outlet Village (marzo 2017) che nei primi mesi di attività ha confermato ogni attesa di successo e Roma Outlet Village entrato recentemente nel portafoglio dei progetti dell’azienda (attualmente oggetto di un restyling completo) e la commercializzazione della terza fase di Orio Center che ha portato la presenza di marchi premium per la prima volta in un centro commerciale. Lo sviluppo di San Pellegrino Outlet Village e la commercializzazione di Westfield Milano, l’attesissimo shopping center alle porte di Milano, sono le prossime sfide che Arcus Real Estate affronterà. Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.