Pubblicato il: 2 gennaio 2018 alle 20:20

“Do il mio personale augurio di buon inizio dei lavori alla nuova RSA presso la SEUS di Palermo. Abbiamo tanti iscritti in tutta la regione che aspettavano impazienti e posso ben dire che non abbiamo deluso le aspettative. Già dalla prossima settimana lavoreremo per la creazione del coordinamento regionale ed ampliare la nostra presenza su tutto il territorio” questa la dichiarazione del Segretario Nazionale Confintesa Sanità, Domenico Amato, riguardo l’insediamento della nuova RSA Confintesa Sanità presso la SEUS, così composto:

Corrao Francesco (Segretario Aziendale)

Siragusa Francesco (Vice Segretario)

Corrao Giovanni (Segretario Organizzativo)

Cavallaro Francesco ( Componente Direttivo Aziendale)

Manzo Mario (Componente Direttivo Aziendale)

“Iniziamo bene il nuovo anno con la nomina di questa nuova RSA. Essere presenti all’interno della SEUS ha una rilevanza particolare perché presente su tutto il territorio regionale. Conosciamo già la realtà di questa azienda e le necessità dei lavoratori. Auguri di buon lavoro ai nostri nuovi dirigenti aziendali” conclude il Segretario Generale di Confintesa Sicilia, Antonio Russo.

