20 GENNAIO 2018 Taglio del nastro con il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa ore 18:00 Conferenza di presentazione progetto con gli ideatori del progetto, Francesco Santaniello e Roberto Borzi, per la presentazione struttura. Sito in Via Roma 19, in uno dei palazzi storici della movida di Fisciano (ex 900). Il grande evento, tanto atteso, sarà festeggiato con una grande line-up Terraemares

Indubstry

Mama Marjas

Periferica Konnection nasce nel 2012 in un contesto di periferia che è alla base del nome scelto per la sua identificazione: una realtà non legata a una specifica e già formata scena musicale, come avviene nei grandi centri urbani, contesti in cui si può contare un numero elevato di artisti e appassionati. Nell’isolamento di un piccolo centro si è iniziato a sviluppare un modo d’intendere i processi lavorativi legati al mondo musicale: sostenuti inizialmente solo da amici e conoscenti, i ragazzi di Periferica Konnection hanno rapidamente formato una squadra di persone spinte dalla creatività e dalla passione, cercando di promuovere non solo i propri lavori ma anche l’aggregazione come mezzo principale di crescita personale e artistica, una connessione, appunto, seconda parola che forma il loro nome. La produzione musicale, in particolar modo inerente al mondo dell’hip-hop, cultura di cui i membri di Periferica Konnection sono da sempre grandi appassionati e sostenitori, è un aspetto che resta primario e che nel corso del tempo è stato affiancato ad altri aspetti lavorativi collegati a quest’attività.

Dal 2014, col tempo, la dedizione e la passione del collettivo, Periferica Konnection ha cercato di trasmettere questi valori supportando anche altri generi musicali come il rock, il funk, il blues, il jazz: con quest’operazione i ragazzi di Periferica hanno voluto far capire che il loro territorio è ”contaminato” da artisti e gruppi musicali che, sebbene non appartengano allo stesso genere di riferimento, fanno della qualità e della passione musicale il loro punto cardine, andando ad arricchire sia artisticamente che professionalmente tutto il progetto. L’obiettivo prefissato all’inizio, e poi raggiunto, è stato quello di poter curare ogni sfaccettatura del mondo musicale, offrendo all’artista che sceglie l’etichetta Periferica Konnection una gamma di servizi completi e collegati tra loro: la cura dell’artista in primis, la sua promozione e crescita artistica, che va dalla produzione in studio, all’immagine stessa dell’artista sia real che social; la realizzazione di videoclip musicali e prodotti grafici sia sul web che dal vivo grazie all’organizzazione di numerose mostre d’arte supportando sempre la street art come stendardo e la realizzazione di numerose iniziative ed eventi, comunali e non, che hanno portato sul territorio artisti anche di calibro internazionale.

PERIFERICA KONNECTION – OPENING PARTY

È così che, nel 2017, Periferica Konnection, grazie ai risultati ottenuti, ha sentito la necessità di acquisire uno spazio maggiore (quello dell’ex 900 di Fisciano) rispetto alle sedi degli uffici passate e dei primi studio, dato che sono confluite tante e varie attività legate e dipendenti, tutte al mondo musicale.

Il nuovo spazio di Periferica Konnection che, come detto, prende il posto dell’ex 900 di Fisciano si presenta innanzitutto come un vero punto di aggregazione, un locale dotato di una sala-concerti multifunzionale, adibita per convegni, mostre d’arte, feste private e, ovviamente e principalmente, come luogo di diffusione della musica; una sala food n drink, il food brasiliano andrà a unire, infatti, i sapori alla genuinità dei prodotti, insieme alla cocktaileria e caffetteria affidata a professionisti del settore; un giardino per gli eventi all’aperto; un ufficio assegnato alle attività promozionali e di marketing; uno studio di registrazione e produzione professionale e due sale-prove.

L’evento che celebra l’apertura dei nuovi locali di Periferica Konnection si terrà sabato 20 gennaio, con inizio alle ore 18: in primo luogo ci sarà il “battesimo” ufficiale della nuova struttura con il classico taglio del nastro da parte di Vincenzo Sessa, sindaco del Comune di Fisciano, subito dopo si terrà una conferenza stampa in cui i membri del direttivo di Periferica Konnection illustreranno i punti salienti del proprio ambizioso progetto. Infine ci sarà il party di apertura vero e proprio dove, a coronamento di una giornata memorabile e a ingresso gratuito, si esibiranno Terraemares, Indubstry e Mama Marjas.

· DRINK N COFFEE · LABEL · EVENTI · BRAZILIAN FOOD · STUDIO · SALE PROVA · GARDEN · BOOKING N PROMOTION AGENCY · SCUOLA DI MUSICA · SALA CONCERTI · UFFICIO STAMPA · STORE

Altre informazioni saranno disponibili sul sito web www.perifericakonnection.it

