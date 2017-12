Pubblicato il: 24 dicembre 2017 alle 07:29

Recupero e riciclo per addobbi ecosostenibili l’albero Ecoross 2017 decorato dagli allievi della Scuola d’Arte di Riccarda Stabile

Rossano: Promuovere il valore del recupero e del riciclo anche in occasione delle festività natalizie. Perché la tutela dell’ambiente deve far parte delle abitudini di tutti i giorni.

È questo lo spirito con cui Ecoross ha voluto nuovamente coinvolgere il territorio nell’addobbo del tradizionale albero di Natale aziendale. Per quest’anno la partnership ha visto protagonista la Scuola d’Arte di Riccarda Stabile, di Rossano, i cui piccoli artisti sono stati invitati a creare delle decorazioni partendo da vecchi cd.

Una scelta non casuale quella dei cd che, in quanto rifiuti non differenziabili, una volta buttati sarebbero finiti in discarica. Nasce da qui l’idea di Ecoross, che ha pensato di riutilizzare dei vecchi cd in disuso per realizzare degli addobbi. La creatività degli allievi della scuola d’arte ha fatto il resto e l’albero Ecoross 2017 è il risultato di un lavoro che ha saputo coniugare tradizione, estro e riuso creativo dei rifiuti.

Originale, ecosostenibile, innovativo. Così l’albero di Natale fa bella mostra di sé nella sede dell’azienda. Gli allievi della Scuola d’Arte hanno letteralmente liberato la propria fantasia, utilizzando materiale di recupero trovato in casa e vecchi oggetti in disuso. Lana, piccoli pezzi di legno, glitter, giocattoli, bottoni e tanto altro, uniti a decorazioni con acquerelli e tempere, per realizzare dei “cd-addobbi” unici e in linea con quella che è la mission di Ecoross.

Il laboratorio ha coinvolto trenta ragazzi, dai 5 ai 17 anni, tutti entusiasti di poter creare qualcosa per l’azienda Ecoross e di poter dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Orgogliosi e soddisfatti del risultato finale, gli allievi hanno ricevuto gli elogi dell’intero staff aziendale, che ha voluto premiare il loro impegno con una bag in materiale compostabile contenente una serie di gadget.

Com. Stam. Ric. Pubbl.