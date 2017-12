Pubblicato il: 27 dicembre 2017 alle 15:16

È stato firmato il 7 novembre 2017, un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e FareAmbiente – Movimento ecologista europeo. Il protocollo che porta la firma del generale c.a. Tullio Del Sette, Comandante Generale dell’Arma, e di Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente, prevede una collaborazione in vari ambiti: iniziative per la salvaguardia del territorio e il rispetto della normativa a difesa dell’ambiente; promozione di attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali e sull’attuazione dello sviluppo sostenibile; realizzazione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la diffusione della cultura ambientale, in particolare in favore dei giovani e, infine organizzazione di attività formative reciproche nelle attività di interesse comune. “È stato un grande risultato, un riconoscimento al lavoro di tutti i soci che in questi anni sono stati interpreti di un nuovo ambientalismo”. Lo ha dichiarato alla fine della cerimonia, organizzata per ufficializzare la firma dell’intesa, Vincenzo Pepe presidente di FareAmbiente. “Tutti hanno contribuito – continua – a farci diventare una delle più prestigiose associazioni ambientaliste italiane”. “In questo senso – conclude – i carabinieri saranno di supporto alle nostre iniziative e ciò contribuirà a rendere ancora più forte e incisiva la presenza di FareAmbiente.

