Pubblicato il: 29 gennaio 2018 alle 08:36

“Davvero guadagniamo troppo?” Assemblea Unadis – Unione nazionale dirigenti dello Stato – del 29 gennaio 2018 Hotel Nazionale, piazza Montecitorio, 131, Roma – ore 15.30

Il sindacato dei dirigenti, Unadis, che siede ai tavoli di contrattazione e firma due contratti collettivi (quello dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello dei dirigenti dei Ministeri) pretende che la politica si faccia carico della sua classe dirigente, dimostrando di saper ascoltare il sindacato e fare scelte che si basano su meritocrazia, trasparenza e legalità.

Per questo ha organizzato l’incontro dal titolo provocatorio “Davvero guadagniamo troppo?” per fare capire quali sono le responsabilità dei dirigenti, oltre al carico di lavoro, in rapporto alla retribuzione.

“Siamo manager pubblici con grandi responsabilità di gestione e poche risorse: vogliamo superare- afferma Barbara Casagrande, segretario generale Unadis – le gravi condizioni in cui operiamo, come dirigenti pubblici, chiamati a gestire risorse della collettività. Siamo lavoratori dipendenti statali – di qualifica dirigenziale – e vogliamo offrire servizi ai cittadini, senza doverci districare in un coacervo di norme di primo e secondo grado, approvate dal Parlamento, privi di risorse adeguate, continuamente pressati da una politica che manca nel suo ruolo principe di fornire indirizzi e si inserisce nell’amministrazione. Chiediamo un percorso di carriera meritocratico, trasparenza nel conferimento degli incarichi dirigenziali, retribuzioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, misurazione e valutazione della performance, formazione, welfare aziendale. Inoltre, una semplificazione normativa e l’affermazione del nostro ruolo, nel senso della valorizzazione delle eccellenze interne alla PA, piuttosto che gli esterni. Partiamo dalle persone, dai lavoratori: ascoltate il Sindacato dei dirigenti pubblici e si supereranno le contraddizioni e le difficoltà fino ad oggi incontrate nel progetto di riforma della dirigenza pubblica e della pubblica amministrazione”.

All’incontro sono stati invitati tutti gli esponenti dei partiti politici e delle coalizioni che si presenteranno alle prossime elezioni.

