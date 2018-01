Pubblicato il: 26 gennaio 2018 alle 09:16

Il prossimo 27 gennaio 2018, alle ore 17,00,per l’evento “Victoria” presso Palazzo Montemartini di Roma si terrà l’evento-sfilata collettiva “Victoria”, inserito nel calendario ufficiale di AltaRoma Fashion Week. In passerella si potrà ammirare una donna consapevole del proprio fascino ed innamorata della vita come la Regina Victoria. Quattro designer: Abed Mahfouz, Cinzia Ferri, Marina Corazziari e Vanessa Villafane mostreranno le loro collezioni tramite una sfilata tradizionale, mentre la new entry Debora Lo Magno by Art Nobless presenterà un tableau vivant. Un gradito ritorno per il noto stilista Abed Mahfouz che ha scelto Victoria per presentare la collezione couture “Caotic Romance” dove risaltano i colori turchese, il rosa ed il rosso, è stato invitato dall’Istituto di cultura italo-libanese che ha come missione l’incremento delle relazioni tra l’Italia ed il Libano. Marina Corazziari con il suo stile mediterraneo fonde con elegante maestria nella creazioni dei suoi “Gioielli Scultura” veri e propri pezzi unici da collezionare come opere d’arte. Cinzia Ferri da oltre 40 anni esprime la sua arte nel suo atelier di abiti da sposa di Roma, dove le future sposte si raccontano e si rilassano tirando fuori emozioni nascoste e necessarie per realizzare l’abito dei propri sogni. Vanessa Villafane, giovane stilista, argentina di nascita, italiana d’adozione, trasforma il suo sogno in realtà presentando la sua prima collezione intitolata “Pasional” ed infine Debora Lo Magno by Art Nobless giovane stilista di Ragusa che presenta un tableau vivant con alcuni abiti della sua collezione intitolata “The dream” ispirata ad un donna elegante e sofisticata. Suggestive installazioni floreali realizzate dalla floreal designer Gabriella Grandi di Capture Floreal Studio. Mentre a fine evento Carlo Dugo, ambasciatore italiano di Wine & Spirits, sarà presente con una selezione delle sue cantine tramite l’agenzia di rappresentanza Enosis srl. Mentre Pablo Face e Gennaro Diana cureranno il look delle modelle che sarà curato nei minimi dettagli. L’evento organizzato dalle event manager Eleonora Eutizi & Roberta Balestrieri e sarà presentato dalla conduttrice Valeria Openheimer, mentre gli ospiti saranno accolti dalla nota press office Maria Christina Rigano. /bm marina bertucci

Com. Stam.