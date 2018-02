Pubblicato il: 4 febbraio 2018 alle 11:30

In pochi avrebbero scommesso sul ritorno di Ligabue dietro la macchina da presa. Appartenente al gruppo trasversale dei cantautori-cineasti (si va da Battiato a Zampaglione), il nostro vantava finora una striminzita – eppure in un certo senso ideale – filmografia situata a cavallo tra due millenni, comprensiva di appena un paio di lungometraggi (già provvisti di un trait d’union) più o meno volontariamente richiamati in questa sua nuova fatica: Radiofreccia (1998) e Da zero a dieci (2002). Dal primo, ispirato a una vicenda reale e a memorie personali, proviene il protagonista Stefano Accorsi, che a quella pellicola deve la sua affermazione professionale ed evidentemente a sua volta sa come aggiornarne gli umori, forte di una consapevolezza (non solo attoriale) ottenuta a suon di film (anche francesi) e rappresentazioni teatrali. Del secondo è ancora riscontabile lo spirito goliardico delle scorribande fra amici. L’insieme è costantemente intriso di odori emiliani, ironia sorniona, senso di ribellione (verso l’implacabilità del tempo, i logori vincoli familiari, i morsi della crisi, la fragilità dell’esistenza), esplorazioni della provincia contrapposte a incursioni metropolitane. Insomma, c’è un po’ di tutto quello che può far presa su un pubblico non troppo cervellotico, che si lasci scuotere da uno stile più viscerale che calcolato, magari incapace di produrre autentiche impennate (o dialoghi davvero incisivi) ma votato a emozionare hic et nunc.

L’elemento di partenza è interessante: un concept album (omonimo, benché il titolo, a esser sinceri, non “spacchi”, rischiando di diventare un nome indistinto tipo Fratelli d’Italia o Primo amore) scritto e intonato dal medesimo artista, che poi ovviamente serve per converso a commentare e “irrorare” la storia che ne ha ricavato. Ai ferri corti con la compagna Sara (un’ammirevole Kasia Smutniak, introdotta da un assist a Perfetti sconosciuti), soprattutto da quando sospetta che abbia una tresca, il comunque infedele operaio (di un salumificio) Riko scaccia le ombre dei sempre più frequenti tagli al personale fra allegre occasioni conviviali, uscite con i compari di una vita – il pittore ludopatico Carnevale (Fausto Maria Sciarappa) e il collega di lavoro Max (Walter Leonardi) – e solleciti al figlio maggiorenne Pietro (Tobia De Angelis) perché si schiodi dalla casa genitoriale. I motivi per deprimersi non mancano, e dietro l’angolo c’è una bella strettoia, uno di quei fuochi di fila di eventi che, previa rabbia, annientano o irrobustiscono la corazza, dissipando una parte persistente di immaturità. Fra i comprimari si stagliano Filippo Dini e Gianluca Gobbi.

Made in Italy (Italia, 2018) di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Gianluca Gobbi

Massimo Arciresi