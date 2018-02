Pubblicato il: 11 febbraio 2018 alle 19:56

Polignano a Mare – Un francobollo che ritrae Domenico Modugno, il polignanese più famoso nel mondo. Stamani (sabato 10 febbraio) alle 10:30, nel Museo d’arte contemporanea Pino Pascali, è stato presentato il francobollo dedicato dal Ministero dello sviluppo economico a “Mister Volare”. Nell’ambito della serie ordinaria dedicata alle eccellenze italiane dello spettacolo, si è deciso di rendere omaggio a due figure illustri della canzone italiana, Mia Martini e Domenico Modugno, proprio nel sessantesimo anniversario della canzone “Nel blu dipinto di blu”. “Siamo davvero orgogliosi, spiega il sindaco Domenico Vitto, per questo ulteriore riconoscimento a Modugno, cittadino del nostro paese e patrimonio dell’umanità. Ci fa onore che ritragga la statua che domina il nostro lungomare; oggi, col primo annullo di questo francobollo è come se Modugno fosse ritornato a casa. Non poteva arrivare in un momento migliore questa emissione filatelica, nell’anno in cui il Governo ha ammesso a finanziamento il nostro progetto di un Centro di eccellenza per la musica d’autore, presso il Palazzo San Giuseppe”. “In questi anni -sottolinea il sindaco- d’intesa con la sua famiglia, abbiamo organizzato l’evento “Meraviglioso Modugno”, che ha proposto i big della canzone italiana, manifestazione che si svolgerà anche quest’anno e che la Regione Puglia ha deciso d’investire ancora di più su questo evento rispetto agli anni precedenti.” Proprio in occasione dei “60 anni di Volare”, il cantante Lino Zinna, sosia ufficiale del “Mimmo Nazionale”, in questi giorni è ospite d’onore a New York per delle serate in vari locali per riproporre i maggiori successi dell’indimenticabile Domenico Modugno.

Franco Verruso