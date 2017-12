Pubblicato il: 29 dicembre 2017 alle 21:06

Palermo: Oggi pomeriggio a Villa Niscemi si è svolta la cerimonia di inaugurazione del “Presepe vivente” della Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Sferracavallo, nel corso della quale sono state offerte degustazioni di prodotti tipici.

I più piccoli hanno potuto anche visitare la “Casa di Babbo ” allestita presso lo spazio espositivo “Nicola Scafidi” sempre a Villa Niscemi.

“Ormai come da tradizione – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – ”Villa Niscemi è sede del Presepe vivente che rappresenta l’intera città e per Sferracavallo la casa della borgata. Questa è occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione”

