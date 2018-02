Pubblicato il: 8 febbraio 2018 alle 21:00

Come già avvenuto, nella precedente stagione invernale, anche nel 2018 la Questura di Sondrio ha organizzato una conferenza sul tema “ Sicurezza sulla neve ”, nel corso della quale richiamare l’attenzione sulle norme che regolamentano l’utilizzo delle piste da sci (in particolare quelle tese ad evitare valanghe ed incidenti tra sciatori) e illustrare, con l’ausilio di filmati e proiezioni, le varie situazioni di rischio che possono presentarsi in alta montagna e le attività svolte per prevenirle o mitigarne le conseguenze.

L’iniziativa si svolgerà il 9 febbraio p.v., dalle ore 9.45, nella nota località sciistica di Aprica, presso la sala congressi sita in corso Roma 150, alla presenza di studenti di scuole e licei della citata località e di Edolo.

Interverranno istruttori del Centro addestramento alpino della Polizia di Stato di Moena, il direttore tecnico e responsabile sicurezza ski area Aprica Giangusto Corvi, il Presidente dell’Associazione Maestri da sci italiani – sez. Lombardia Luciano Stampa e l’alpinista ed himalaysta di fama internazionale Marco Confortola, che opera frequentemente sull’elicottero del soccorso alpino.