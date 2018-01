“Non è L’Arena” Vincenzo Figuccia domani in diretta su LA7

Pubblicato il: 6 gennaio 2018 alle 20:23

Domani, Domenica 7 gennaio alle ore 20:30, sarò in diretta su LA7. Per continuare la battaglia contro gli stipendi d’oro e per riaffermare un principio di giustizia sociale.

Com. Stam.