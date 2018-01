Pubblicato il: 11 gennaio 2018 alle 19:25

“Ancora violenze sugli anziani, è inaccettabile. L’ultimo gravissimo episodio in una casa di riposo di Oristano, in Sardegna. Purtroppo la mia proposta di legge per introdurre telecamere a circuito chiuso all’interno di case di riposo e asili nido dopo essere stata approvata alla Camera si è arenata al Senato per colpa della sinistra”. Lo scrive in una nota Gabriella Giammanco, deputato e portavoce in Sicilia di Forza Italia. “Spero, quindi, che il prossimo Parlamento abbia a cuore la sicurezza di anziani e bimbi piccoli e pensi a proteggerli da maltrattamenti intollerabili che devono essere puniti severamente” conclude Giammanco.

