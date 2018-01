Figuccia: Che liste! In questa politica sono antisistema

Figuccia: Che liste! In questa politica sono antisistema

Pubblicato il: 28 gennaio 2018 alle 20:02

Leggo i nomi di molti candidati alle prossime elezioni del 4 marzo e confermo, fatta qualche rara eccezione, la mia idea sulla politica Siciliana in questo momento.

Non mi sono solo dimesso da Assessore, ma mi sono anche ribellato ad un sistema.

Con questo spirito ho scelto di non candidarmi, per servire la causa che i Siciliani hanno deciso di affidarmi.

Tutti i partiti e movimenti devono interrogarsi sul perché la gente decide di non andare più a votare.

Sento forte l’esigenza di rilanciare l’azione di un nuovo progetto, capace di valorizzare gli uomini liberi e le loro idee.

Vincenzo Figuccia

Non mi sono solo dimesso da Assessore, ma mi sono anche ribellato ad un sistema. Con questo spirito ho scelto di non candidarmi, per servire la causa che i Siciliani hanno deciso di affidarmi.

Tutti i partiti e movimenti devono interrogarsi sul perché la gente decide di non andare più a votare.

Sento forte l’esigenza di rilanciare l’azione di un nuovo progetto, capace di valorizzare gli uomini liberi e le loro idee.

Vincenzo Figuccia

Com. Stam.