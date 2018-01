Pubblicato il: 30 gennaio 2018 alle 10:00

La campagna elettorale sta per cominciare, entriamo ormai nel vivo dello scontro politico e sono ormai definite le candidature e le dinamiche all’interno dei partiti.

Ad intervenire è Massimo Russo, coordinatore provinciale dell’Esercito Di Silvio, Movimento interno a Forza Italia che vedrà il suo fondatore e leader, Simone Furlan, candidato alle elezioni politiche in Veneto.

“Simone Furlan è un’opportunità anche per il nostro territorio – commenta Russo – è un uomo del fare, un onesto lavoratore che conosce bene la Calabria e in particolare la fascia ionica. La sua elezione – continua – ci darebbe la possibilità di avere un riferimento diretto in Parlamento e di condurre insieme a lui ed ai futuri parlamentari della coalizione di centro destra, battaglie per far sì che al nostro territorio vengano restituiti servizi e dignità.

Sono fiducioso – conclude – non solo per la sua elezione ma anche per la vittoria del Centro Destra che rappresenta l’unica forza politica credibile e in grado di risollevare le sorti del nostro paese”.

Sulla stessa linea d’onda i coordinatori de “L’Esercito di Silvio” di Rossano Cataldo De Vincenti e Roberto Vitti i quali si dichiarano euforici per la presenza di Furlan all’interno delle liste di Forza Italia e commentano così: “Simone Furlan non è solo il leader del nostro Movimento, è prima di tutto un amico ed una persona su cui siamo certi di poter contare. Abbiamo imparato da lui la politica sul territorio, accanto alla gente, tra le piazze. Ricordiamo la grande manifestazione sulla sicurezza tenutasi lo scorso maggio a Rossano a cui Simone Furlan prese parte personalmente sostenendo la causa e portando anche un messaggio di incoraggiamento da parte di Silvio Berlusconi. Siamo pronti ad ogni tipo di iniziativa a sostegno di Forza Italia rispondendo, come sempre, alla chiamata del nostro Presidente Silvio Berlusconi”.

