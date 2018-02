Pubblicato il: 3 febbraio 2018 alle 11:55

Le Politiche del 2018 sono alle porte e siamo fieri e felici che il centrodestra nei collegi Calabria 2 alla Camera e Calabria 1 al Senato abbia messo in campo candidati del territorio e non espressioni catapultate da altre realtà.

In questo particolare momento di disaffezione alla politica, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi con l’Italia hanno responsabilmente individuato espressioni strettamente locali per l’elezioni del 4 marzo 2018. Difatti, in gioco al collegio camerale dello Ionio c’è Ernesto RAPANI, Consigliere comunale di Rossano nonché Dirigente Nazionale e Coordinatore Regionale del partito della Meloni e con un trascorso istituzionale e politico di tutto rispetto. Mentre al collegio senatoriale di Crotone – Corigliano troviamo Emanuela ALTILIA, in quota forzista, già Assessore al Comune di Botricello e nel curriculum annovera collaborazioni d’alto profilo, tra cui quella con l’ex Ministro Altero Matteoli.

Tra l’altro, a queste espressioni dirette di tutto il versante ionico, si aggiunga che il programma elettorale del centrodestra pone grande attenzione sui giovani e il sul sud così come mai è stato fatto prima.

Orbene, in qualità di dirigenti dei movimenti giovanili dei partiti succitati residenti in quest’area geografica, esprimiamo grande soddisfazione ed entusiasmo per le candidature di Rapani e Altilia e convinti a sostenerli per questa campagna elettorale.

Antonio Scarnati – Vicepresidente GN Calabria, Piero Gallina – Dirigente GN Calabria, Massimo Russo – Coordinatore Provinciale Esercito di Silvio, Floriana Salimbeni – Vice Coordinatrice Provinciale FIG, Antonio La Banca – Vicepresidente GN Provincia di Cosenza, Martina Gallo – Dirigente GN Provincia di CS, Mattia Salimbeni – FIG Corigliano, Giovanni Vergadoro – Presidente GN Rossano, Daniela Topazio – Presidente FIG Rossano, Michele Mundo – Presidente GN Trebisacce, Pasquale Pane – Presidente GN Cerchiara di Calabria, Marco De Gennaro – Presidente GN Crotone, Maria Lourdes Fazio – Presidente GN Melissa, Salvatore Perfetto – Delegato Nazionale GN, Pietro Le Pera – Coordinatore Cittadino FIG Acri, Gregorio Bonocore – Coordinatore FIG San Demetrio Corone.

Com. Stam.Ric. Pubbl.