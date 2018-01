Pubblicato il: 30 gennaio 2018 alle 19:43

Pescara, 30 gennaio 2018: ProVersi.it dedicata la pubblicazione della settimana a un dibattito aperto ormai da anni, ma che non accenna a spegnersi – vista la natura caleidoscopica della materia – sul format televisivo del reality show.

Nel corso della sua evoluzione, il reality ha subito diverse modificazioni e adattamenti per esigenze di business, perdendo gran parte della genuinità che aveva attirato un grande pubblico all’inizio degli anni Duemila. Prodotto leggero e divertente, ha, però, acquisito particolare rilievo sul piano psicologico e sociale, configurandosi come spaccato della società moderna.

Esso consente un coinvolgimento totale del pubblico, grazie ai nuovi media, e porta a una profonda immedesimazione nelle diverse storie dei concorrenti, noti o sconosciuti che siano.

Per i favorevoli, il reality show rappresenta lo specchio fedele della società in cui viviamo, con le sue contraddizioni ed esasperazioni. Esso mostra anche le negatività presenti nella vita di tutti i giorni: la noia, i tradimenti e le liti non sono frutto di finzione, ma specchio fedele di una società distorta e in pieno decadimento.

Essendo puro intrattenimento, il reality può regalare ore spensierate, dove lasciarsi andare al sorriso: tempo prezioso in una società sempre più frenetica. Inoltre, il reality fa sentire tutti partecipi del medesimo destino.

Si narrano storie, ci si immedesima nelle vicende dei personaggi, si diventa protagonisti insieme a loro, si riscontrano difetti che sembravano essere solo nostri.

Le rimodulazioni del format, l’utilizzo dei nuovi media consente, rispetto alle prime edizioni, un maggior coinvolgimento del pubblico. Esso è chiamato direttamente in causa per decidere le sorti dei concorrenti.

Per i contrari, il reality show si è progressivamente distaccato dalla rappresentazione della realtà per assumere connotati che lo rendessero più appetibile da un punto di vista commerciale.

Esaurito l’effetto novità delle prime edizioni, i programmi rappresentano ormai le stesse dinamiche, divenendo ripetitivi. I concorrenti ricoprono ruoli ben precisi, recitano un copione, anche se ciò non è apertamente dichiarato.

I reality show non differiscono da una fiction, perché presentano personaggi selezionati ad arte per creare una storia, per incastrarsi in un ingranaggio sempre meno vero.

Inoltre, il format televisivo sminuisce alcuni aspetti della natura umana: l’amore viene sacrificato in favore del sesso, si banalizzano le relazioni, addirittura si mette a repentaglio la stessa vita umana, pur di creare audience.

Il reality show, nel creare un pubblico sempre più coinvolto, accentua la bulimia da riconoscimento sociale: i concorrenti si mettono in mostra a tutti i costi, per ottenere successo o per tornare in auge dopo un periodo di anonimato.

Leggi la discussione: http://proversi.it/discussioni/pro-contro/173-reality-show

www.proversi.it; Pagina Facebook: https://www.facebook.com/iproversi; Profilo Twitter: https://twitter.com/iproversi; Per info: info@proversi.it;

Com. Stam.fonte ProVersi.it