ZTL. Sarà valutata revoca in autotutela di multe per categorie aventi diritto

Pubblicato il: 24 gennaio 2018 alle 22:02

Palermo: Il Sindaco ha convocato un incontro con l’Assessora Iolanda Riolo, il Comandante della Polizia Municipale, l’Avvocatura Comunale e la Sispi in merito alla vicenda delle multe per gli accessi irregolari nella ZTL centrale.

Nel corso dell’incontro si è deciso che, fermo restando che non si potrà procedere ad una sanatoria generalizzata, l’Amministrazione valuterà la possibilità di revoca in autotutela per specifiche categorie di utenti e per sanzioni specifiche ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Resta ovviamente fermo che per le sanzioni già notificate l’Amministrazione vaglierà gli eventuali ricorsi tenendo nel dovuto conto tutta la Giurisprudenza vigente al fine di non arrecare ingiusto danno ai cittadini.