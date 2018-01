Pubblicato il: 1 gennaio 2018 alle 20:13

Un momento di solidarietà, un semplice gesto, che in pochi minuti si trasforma in un giorno di dolore, di rabbia, di malinconia. Questa stessa malinconia che ti gela il sangue quando la morte incontra il tuo sguardo. Altro che speranza e libertà, lui era li, con gli occhi sbarrati e disteso per terra avvolto da un mucchio di coperte vecchie. Se solo fossi arrivato prima, io, noi o forse la mano di chi può e deve agire oltre l’emergenza in una visione organica di politiche sociali contro la povertà

Com. Stam.