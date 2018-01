Pubblicato il: 2 gennaio 2018 alle 16:50

Dichiarazione dei consiglieri comunali Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno (Sinistra Comune) :

(Palermo, 02/01/2018) – “Non condividiamo la scelta di Amat di sospendere il servizio di navetta gratuito tra il parcheggio Basile e il centro storico e, nello stesso tempo, di allungare la frequenza della navetta gratuita che si muove all’interno della Città storica.”

Lo affermano consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno.

“Il collegamento tra Porta Nuova e il parcheggio Basile, al contrario, va promosso e incentivato poiché bisogna indurre i cittadini a raggiungere il centro storico senza le automobili. Il parcheggio di via Ernesto Basile, attualmente, continua ad essere poco utilizzato mentre andrebbe valorizzata al massimo la sua potenzialità.”

“Infine – concludono i consiglieri comunali di Sinistra Comune – riteniamo sbagliata la scelta di allungare la frequenza della navetta gratuita del centro storico: è un servizio molto usato da palermitani e da turisti. Ci aspettiamo invece, considerati gli appuntamenti del 2018, che l’Azienda lavori per rendere ancora più efficiente il servizio. Confidiamo nel fatto che il Sindaco e il Presidente di Amat intervengano per rimediare a questo errore.”

Com. Stam.