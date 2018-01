Pubblicato il: 24 gennaio 2018 alle 20:30

Si è tenuto pomeriggio, a Piazzetta Cairoli, presso la sede dell’azienda che si occupa di igiene ambientale, un incontro tecnico operativo tra il presidente facente funzioni della Rap Sergio Vizzini e il Comandante della Polizia Municipale Gabriele Marchese con l’obiettivo di programmare azioni sinergiche che puntino all’aumento della raccolta differenziata in città, prevedendo la sensibilizzazione, prevenzione e attività di vigilanza e controllo.

A tal’uopo è stato costituito un tavolo tecnico che si riunirà con frequenza settimanale e di cui fanno parte rappresentanti degli uffici dell’Azienda e del Comando che operano nei settori del decoro e della tutela del territorio e rappresentanti di Palermo Ambiente che interviene sulle attività di informazione e sensibilizzazione.

L’attività sinergia riguarderà sia le aree in cui è attivo il “Porta a porta” per la verifica del corretto conferimento e della mancatacontaminazione fra frazioni differenziabili ed indifferenziata, sia

altre aree della città.

Già nel mese la Polizia Municipale nell’area del porta a porta ha verificato 97 condomini, riscontrando conferimenti anomali in 52 casi, già sanzionati.

“Da questa sinergia – spiega il presidente della Rap Sergio Vizzini – sono stati già raggiunti degli importanti risultati sia sul frontedell’aumento della raccolta sia sul fronte del contrasto degli

illeciti. Su questo fronte, l’azienda ha in cantiere diverse attività anche di informazione e sensibilizzazione”.

Al presidente Vizzini fa eco il Comandante Gabriele Marchese che aggiunge: “Nell’ interesse di tutti è importante capire che la raccolta differenziata è una straordinaria opportunità per assicurare

l’igienicità, il decoro cittadino e la salute pubblica. In questo senso è decisiva la collaborazione dei cittadini che devono porre attenzione al conferimento ed alla differenziazione dei rifiuti. Vediamo bene la programmazione di una comunicazione efficace e di sensibilizzazione, ma bisogna pure stigmatizzare e reprimere quei comportamenti incivili che danneggiano l’intera comunità cittadina”.

