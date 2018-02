Pubblicato il: 7 febbraio 2018 alle 20:38

Assenti i vertici Amap oggi in aula per rispondere sul tema dell’emergenza idrica a Palermo. A renderlo noto Sabrina Figuccia, Consigliere comunale Udc, che prosegue:” non ho alcun dubbio sul serio lavoro che Amap ha svolto fino ad ora e continuerà a svolgere in futuro, ma non posso accettare lo stato di confusione in cui versa la città di Palermo e la sua provincia, a causa di scelte sbagliate o peggio ancora mai fatte. Questa emergenza non può infatti essere frutto solo delle mancate piogge della nostra Sicilia, ma temo che molte altre siano le ragioni. Impianti vetusti, scarse manutenzioni, tubazioni fallate e tanto altro ancora. Tutto ciò é facilmente visibile agli occhi di chi, come me e come tanti cittadini, andando in giro può osservare e fotografare la realtà. Una realtà che sempre più spesso viene dimenticata dalle istituzioni. Mi auguro che si possa fare chiarezza sullo stato di emergenza che la nostra città continua a vivere ogni giorno e spero che si riesca a farlo prima del 5 marzo.”

Com.Stam.