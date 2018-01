Pubblicato il: 17 gennaio 2018 alle 18:53

Oggi all’ordine del giorno in Consiglio comunale il regolamento per gli impianti sportivi a Palermo. A renderlo noto Sabrina Figuccia, Consigliere comunale dell’Udc che prosegue:” si tratta di un importante strumento per la nostra città che affronta un’emergenza ormai divenuta strutturale e che purtroppo si è scontrata anche oggi con una totale assenza di capacità organizzativa e persino di presenza in aula degli uffici preoposti. Solo un funzionario infatti è venuto in consiglio a riferire che il dirigente del settore, la dottoressa Melisenda, più volte citata dal suo stesso funzionario, considera tale regolamento desueto, privo di elementi di attualità normativa nonché di sostanza giuridica. Sulla base di queste affermazioni-continua Figuccia- non si capisce perché questo regolamento sia stato portato in consiglio comunale per essere sottoposto al nostro vaglio. Se bisognava ritirare l’atto, ritengo che sarebbe stato opportuno evitare inutili rimbalzi fra diverse commissioni e numerose sedute di consiglio. Questo comportamento, peraltro già reiterato in altre occasioni, oltre a denotare una totale mancanza di responsabilità, comporta non solo un grave spreco economico, ma anche un evidente paralisi nell’erogazione di servizi al cittadino.”

