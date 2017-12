Pubblicato il: 28 dicembre 2017 alle 15:15

Palermo: Ferma al palo la carta REI a Palermo. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale dell’Udc che prosegue:” il nuovo strumento di erogazione dell’importo di reddito di inclusione spettante alla famiglie in difficoltà, individuato come nuova misura contro la povertà dal Governo nazionale, a Palermo rimane ancora un miraggio. Basta infatti collegarsi al sito istituzionale del Comune di Palermo-prosegue Figuccia-per scoprire che i cittadini solo per effettuare la prenotazione telematica presso una delle otto circoscrizioni, dovranno aspettare addirittura il mese. Nonostante, infatti le professionalità presenti tra i dipendenti comunali, se pur in gran parte precari, l’amministrazione ha dimostrato ancora una volta la sua totale inadeguatezza. Si tratta di provvedimenti che, considerato lo stato di assoluta emergenza in cui vivono i palermitani, dovrebbero essere messi in atto in tempi record e invece rimangono incastrati nelle falle di un sistema che il nostro Sindaco Orlando ormai da tempo non riesce più a far funzionare.”

Com. Stam.