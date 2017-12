Pubblicato il: 30 dicembre 2017 alle 16:21

Quest’anno il Comune di Palermo sull’organizzazione degli eventi natalizi ha davvero battuto ogni record. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale dell’Udc, che prosegue: “è ormai nota infatti la vicenda che vede il Comune incapace persino di rispettare il Natale, con un bando nato ad ottobre e ancora oggi in fase di valutazione. Ma al netto delle questioni organizzative già sufficientemente sconcertanti emerge un dato ancora più allarmante. Parrebbe infatti che al momento della pubblicazione dell’avviso, le somme per all’avvio degli eventi pari a circa 500 mila euro non fossero più disponibili e che gli uffici competenti abbiano dovuto attendere per la nomina della commissione di valutazione, avvenuta solo pochi giorni prima del Natale, cosa che chiaramente ha comportato enormi ritardi. C’è da chiedersi a questo punto se queste somme erano già previste in bilancio, chi le ha distratte e dove sono finite. Non si può pensare di procedere con un continuo scaricabarile in cui non si capisce mai di chi sono le responsabilità. Ritengo necessario-conclude Figuccia-fare chiarezza su quanto accaduto e se, considerato che ormai non si può più parlare di eventi natalizi, non sia possibile utilizzare queste risorse per iniziative con maggiore carattere di priorità, anche per evitare di trovarsi con qualche Babbo Natale vestito da Befana.”

