Pubblicato il: 25 gennaio 2018 alle 21:23

Succede ormai da tempo, ed in quest’ultimo periodo è in aumento il fenomeno delle aggressioni a danno degli autisti AMAT e dei mezzi di linea aziendali. Ad affermarlo è Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo che prosegue: ” ci troviamo di fronte a condizioni di lavoro precarie in termini di sicurezza del personale AMAT, spesso dovute a mezzi a dir poco fatiscenti. Più volte si è parlato di un bando per l’acquisto di nuovi bus, ma ancora tutto è fermo. Voglio augurarmi-prosegue Figuccia- che l’azienda disponga una gara prevedendo nei nuovi mezzi le cabine chiuse, come nel tram, giocattolo di Orlando. Con la sicurezza dei lavoratori non si gioca e mi auguro che non si arrivi a casi estremi per prendere seri provvedimenti. Un plauso voglio farlo a tutti gli autisti AMAT che ogni giorno cercano di svolgere nel miglior modo possibile il servizio affidatogli, seppur con mezzi assolutamente vetusti in una città difficile come la nostra. Un monito invece va al managment aziendale, affinché il personale venga trattato come previsto da norme e contratti, ricordando sempre che dietro un numero di matricola ci sono donne e uomini che meritano di essere trattati come tali, e non vessati con contestazioni disciplinari e soprusi.”

Com. Stam.