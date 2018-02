Pubblicato il: 23 febbraio 2018 alle 14:00

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Sabato e domenica in evidenza il convegno FAI e negli stessi giorni vige la chiusura del Cassaro Basso. Sabato è prevista una manifestazione politica a piazza Francesco Crispi. Domenica si svolgerà la manifestazione ciclistica “Trittico 2018” nella zona di Brancaccio.

Sabato 24 e Domenica 25 febbraio

Convegno FAI (O.D. n. 171)

Piazza Verdi – Dalle ore 7 alle ore 18, nel tratto a monte di via Cavour ed in asse con questa, le intere aree, com­prese quelle ove vige il divieto di sosta con ZRP e quelle con posti riservati, sono destinate all’ uso dei veicoli che trasportano i convegnisti (solo dalle ore 7 alle ore 17 del 25 FEBBRAIO 2018).

Via Mariano Stabile – Tratto compreso tra via Roma e via Wagner, sul lato destro nel senso di marcia: dalle ore 7 alle ore 24 vige il divieto di sosta con rimo­zione, tranne che per i pullman che trasportano i con­vegnisti.

Via Vittorio Emanuele – Tratto compreso tra via Roma e piazza Villena: dalle ore 7 alle ore 24 è consentita la sosta ai pullman che trasportano i convegnisti, per il tempo strettamente necessario al trasbordo dei passeggeri.

Piazza Indipendenza – Sul lato d’ ingresso a Palazzo dei Normanni: Nella fascia oraria 16/19, SOLO IL 25 FEBBRAIO 2018, è consentita la sosta di 8 pullman, per il solo trasbordo passeggeri, al termine del quale dovranno spostarsi al parcheggio Basile.

Sabato 24.02.2018

Corteo per manifestazione politica con le seguenti limitazioni alla circolazione:

Piazza Francesco Crispi – divieto di sosta con rimozione forzata – dell’intera piazza – dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze;

Via Alfonso Borrelli – divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze;

Via Pasquale Calvi – divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, nei tratto compreso tra via Borrelli e via delle Croci;

Via Giorgio Castriota – divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i Iati – dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze. nel tratto compreso tra via Alfonso Borrelli e via Daniele Manin;

Via Simone Corleo – divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra via Daniele Manin e piazza Francesco Crispi;

Via Liberia corsia laterale – interdizione al traffico veicolare – dalle ore 14 00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra piazza Francesco Crispi e l’incrocio di via Archimede;

Via Giorgio Castriota – Interdizione al traffico veicolare – dalle ore 14,00 alle ore 24 00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra via Enrico Albanese e via Alfonso Borrelli;

Via Daniele Manin – Interdizione ai traffico veicolare – dell’intera via – dalle ore 14.00 alle ore 24 00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze:

Giardino Inglese – Chiusura del parco e di tutte le attività connesse dalle ore 14.00 alle ore 24.00 dei 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze;

Bike Sharinq di piazza Francesco Crispi – Interdizione alla sosta di ogni mezzo dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 24 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze.

Domenica 25.02.2018

Manifestazione ciclistica “Trittico 2018” (O.D. n. 40).

Chiusura al transito veicolare con esclusione dei velocipedi partecipanti alla ma­nifestazione delle sotto elencate vie (Brancaccio):

Via Salvatore Corleone: Tratto compreso tra la via Ferruzza e la via Utveggio.

Via Utveggio: tratto compreso tra la via Corleone e la via Ducrot.

Via Ducrot: tratto compreso tra la via Utveggio e la via Giovan Francesco Langer.

Via Giovan Francesco Langer: tratto compreso tra la via Ducrot e la via Vittorio Zaban.

Via Vittorio Zaban: tratto compreso tra la via Giovan Francesco Langer e la via Salvatore Corleone.

