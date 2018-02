Pubblicato il: 19 febbraio 2018 alle 20:00

E’ di mille sanzioni il bilancio dei controlli eseguiti dalla polizia municipale nella settimana trascorsa; come annunciato dal Comandante Gabriele Marchese, i controlli sono stati intensificati per assicurare la mobilità delle persone con disabilità o ridotte capacità motorie, resa difficile dalle auto che sostano sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali o sugli scivoli dei marciapiedi.

Dall’analisi dei dati emerge che su mille sanzioni, 352 sono state comminate per sosta sugli attraversamenti pedonali, 293 per sosta sui marciapiedi, 347 per scivoli e raccordi occupati da veicoli, mentre otto rimozioni di auto sono state eseguite negli stalli di sosta riservati ai disabili.

I controllo continueranno nei prossimi giorni.-