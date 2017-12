Pubblicato il: 24 dicembre 2017 alle 06:16

La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la delibera n. 251 che incrementa il contributo ordinario per l’affidamento eterofamiliare da euro 258 ad euro 350 mensili.

L’adeguamento del contributo è a valere già sulle domande presentate nell’anno 2017.

“Questa scelta – afferma il sindaco – è un segno tangibile dell’attenzione riposta da questa Amministrazione nei confronti dell’Istituto dell’Affido Familiare, che consente a molti minori, le cui famiglie versano in gravi difficoltà, di uscire dalle strutture residenziali dove spesso risiedono da diverso tempo, per essere accolti, per il periodo necessario, all’interno di una famiglia.”

L’Assessore Giuseppe Mattina sottolinea ” l’importanza dell’Affidamento Familiare quale strumento efficace per la presa in carico dei bambini e per favorire il loro benessere ed evitare percorsi di istituzionalizzazione. È importante il confronto continuo con le associazioni delle famiglie affidatarie. Con questo atto diamo forza ad un altro strumento per costruire comunità.”

Com. Stam.