Pubblicato il: 3 gennaio 2018 alle 17:41

(Palermo, 03/01/2018) – “La pedonalizzazione di piazza Aragona si può fare in pochi minuti: basta semplicemente un’ordinanza dirigenziale, poiché la pedonalizzazione dello spazio è già prevista dal Piano generale del Traffico Urbano (PGTU).”

Lo afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, commentando la manifestazione che si terrà oggi pomeriggio, organizzata da operatori economici e residenti che chiedono che l’area urbana in prossimità di piazza Sant’Anna sia liberata dalle automobili.

“La proposta di lasciare piazza Aragona nella disponibilità delle automobili fu avanzata proprio dai commercianti della zona al fine di rendere meno traumatica la pedonalizzazione contemporanea di piazza Sant’Anna, piazza Croce dei Vespri, piazza San Francesco, piazza Cattolica, piazza Rivoluzione e parte di via Paternostro.

Evidentemente il clima è cambiato – conclude Catania – per questa ragione ritengo che sia ormai maturo il tempo per la pedonalizzazione di piazza Aragona, sarebbe in naturale continuità con il processo avviato.”

Com. Stam.