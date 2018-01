Pubblicato il: 27 gennaio 2018 alle 08:46

Palermo – “Mario Fasino fu un grande siciliano, anche se era nato a San Severo, in provincia di Foggia. Presidente dell’Azione cattolica di Palermo, fu un uomo al servizio delle istituzioni, ma anche un grande sportivo: una passione che negli anni Cinquanta lo portò alla presidenza del Palermo calcio. L’ho conosciuto personalmente, perché era amico di mio padre e con lui ho avuto modo di confrontarmi quando arrivai in Sicilia per guidare Forza Italia”. Così Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, ricordando Mario Fasino, durante un’iniziativa a Palazzo dei Normanni, organizzata dall’associazione degli ex deputati dell’Ars, ad un anno dalla scomparsa dell’ex presidente dell’Ars e presidente della Regione.

Miccichè ha ripercorso le principali tappe della vita di Fasino: “Collaboratore di Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione, Fasino gli diede un contributo notevole in occasione della riforma degli enti locali – ha detto Micicchè, intervenendo nella Sala Mattarella -. Appartenente alla corrente dorotea della Dc, fu per due anni presidente dell’Ars e dal 1969 al 1972 presidente della Regione siciliana. Conosceva a menadito l’amministrazione, avendo guidato nel corso della sua lunga stagione politica tutti gli assessorati, dai Lavori pubblici all’Urbanistica, dal Turismo all’Agricoltura. L’ultimo incarico lo ha ricoperto all’assessorato al Territorio, dove lavorò per mettere ordine nel settore urbanistico”.

“Uomo di notevole spessore culturale e non perché aveva conseguito due lauree: una in Giurisprudenza e una in Lettere – ha sottolineato Miccichè -. Il diritto era la sua passione: una passione che lo rendeva competente e meticoloso, fino ad apparire, a volte, scontroso. Ma era una persona mite e apprezzata nel mondo cattolico. E l’iniziativa di oggi nasce proprio per non trascurare personalità come quella di Fasino e testimoniare i grandi uomini che ha avuto la Sicilia”, ha concluso.

