Pubblicato il: 11 febbraio 2018 alle 20:05

Ieri pomeriggio le guardie Zoofile del N.O.G.R.A. sono intervenuti, su segnalazione telefonica, in Ficarazzi, Contrada Piano di Mare in Ficarazzi (PA), in un terreno privo di recinzione per l’armante presenza di un cane di razza Dogue de Bordeaux legato con una corda al paraurti di un camper abbandonato nello stesso terreno. Le Guardie Zoofilie hanno accertato che il cane era legato quasi strozzato da una corda strettissima e non riusciva a muoversi. Il luogo del rinvenimenti si presentava in condizioni fatiscenti, paragonabile a una discarica, dove si trovava di tutto, dalle barche ai mobili, alle sedie rotte…immondizia varia e da sotto il camper uscivano sei cuccioli di cani meticci in condizioni sanitarie pessime. Le guardie Zoofile dopo aver soccorso i cani, provvedendoli a dissetarli e a sfamarli, hanno attivato, per il recupero, l’Associazione Amici degli animali A.G.A.D.A. che attualmente è in convezione con il Comune di Ficarazzi (PA) a cui hanno consegnato i cuccioli e il cane Dogue de Bordeaux. Le guardie Zoofile, redigeranno e inoltreranno alla competente Procura della Repubblica una notizia di reato dettagliata corredata da un fascicolo fotografico per documentare lo stato di fatto dei luoghi e le operazione compiute. Certamente dovranno chiarire la loro posizione il proprietario del terreno del camper che sarà individuato dal numero di targa. Le guardie zoofile esprimono plauso per l’attenzione al fenomeno sul randagismo, ringraziando l’amministrazione Comunale di Ficarazzi nella persona del Vice Sindaco di Ficarazzi Salvatore Bisconti che, informato sull’accaduto, ha autorizzato l’intervento del Sig. Michele Genovese dell’Associazione A.G.A.D.A. che nonostante le sue condizione di salute avverse per la febbre in pochi minuti e intervenuto sul posto a recuperare i cani.

Com. Stam.