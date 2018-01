Pubblicato il: 18 gennaio 2018 alle 19:28

Palermo 18 gennaio 2018 – Importante riconoscimento per il dr. Piernicola Garofalo, Dirigente medico dell’Unità operativa di Endocrinologia dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello.

Il dr. Garofalo è stato infatti nominato componente della Cabina di regia per l’attuazione del Piano nazionale della cronicità, documento varato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2016, con l’obiettivo di contribuire a migliorare l’assistenza per le persone affette da malattia cronica, riducendone il peso sull’individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale. L’organismo, che resterà in carica tre anni, ha il compito di coordinare a livello centrale l’implementazione del piano e monitorare la sua applicazione ed efficacia nelle regioni. L’insediamento della Cabina di regia è previsto mercoledì 24 gennaio a Roma nella sede del Ministero della Salute.

