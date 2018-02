Pubblicato il: 11 febbraio 2018 alle 12:34

Oggi, domenica 11 febbraio, alle ore 17:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Madman firma le copie del suo disco Back home. Per avere l’autografo, acquista il cd alla Feltrinelli di via Cavour e ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie. 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento scorte.

Dopo il successo del singolo “Trapano”, certificato Oro, Madman torna con un nuovo album, uscito il 2 febbraio e dal titolo ” Back home ” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia). L’album è disponibile in cd standard e deluxe. L’edizione Deluxe contiene il bonus disc “MM Vol.2”, mixtape cult del web e campione di plays in streaming nel 2017, che non è mai stato pubblicato finora su supporto fisico. Da “MM Vol.2” sono estratti i due singoli certificati platino “Veleno 6” e “Bolla Papale Freestyle”.

Com. Stam.