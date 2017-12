Pubblicato il: 28 dicembre 2017 alle 20:25

Aperture gratuite, visite e laboratori per piccoli e grandi

Palermo: Inizio del 2018 all’insegna della gratuità per visitare il Palazzo, le collezioni permanenti e le due mostre temporanee allestite al suo interno. Lunedì 1 gennaio 2018 apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle 14,30 alle 19,30. Dal 2 al 7 gennaio, tutti i giorni, ingresso gratuito dalle 9,30 alle 14,30.

Nella suggestiva cornice del Monte dei pegni di Santa Rosalia, fino al prossimo 18 febbraio, si può visitare la mostra Maiolica. I corredi dello speziale XVII-XVIII secolo. E fino alla stessa data nella Cavallerizza del Palazzo Sua altezza Palermo. Un racconto per immagini di Pucci Scafidi.

E inoltre un ricco programma di attività educative.

Sabato 30 e domenica 31 dicembre ore 12.30

Antiche maioliche: due collezioni a confronto (visita guidata)

La visita permette di conoscere sia la preziosa collezione di maioliche della Fondazione Sicilia, custodita a Palazzo Branciforte e che comprende opere prodotte tra il XV e il XIX secolo da fornaci italiane, europee e orientali, sia l’esposizione temporanea di 170 maioliche prodotte dalle più note fornaci siciliane, destinate prevalentemente alla conservazione delle erbe mediche.

Attraverso un percorso storico-artistico che privilegia un approfondimento sulle produzioni, le forme e le funzioni, nonché le iconografie decorative, sarà possibile scoprire delle eccezionali testimonianze della cultura materiale siciliana e del tessuto produttivo che ruotava attorno alle loro fatture.

durata 45 minuti – prenotazione obbligatoria

costo 5 euro a persona

Mercoledì 3 gennaio ore 10.30

Si va in in scena! (laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni)

Nel percorso guidato, i ragazzi scoprono la collezione di Pupi storici di Giacomo Cuticchio che, dalla Francia all’India, dalla Spagna alla Sicilia racconta le storie dei Paladini e le loro ambientazioni fantastiche nei luoghi più remoti. I teatrini dei Pupi e i loro protagonisti hanno bisogno di un corredo di immagini in grado di fare sognare chi ascolta le storie delle gesta che vi si svolgono; per questo motivo, in laboratorio, i ragazzi costruiscono un teatrino con materiali di riuso, le sue scenografie, ma anche i personaggi che lo animeranno con le loro storie e avventure.

durata 90 minuti – prenotazione obbligatoria

costo 6 euro a bambino

