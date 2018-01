Goethe-Institut Palermo – Das Lied in mir

Pubblicato il: 29 gennaio 2018 alle 21:00

Martedì 30 gennaio 2018 – ore 18.30 Goethe-Institut Palermo Cantieri Culturali alla Zisa Via Paolo Gili, 4, Palermo Ingresso libero Versione originale con sottotitoli in italiano

Durante uno scalo a Buenos Aires, Maria sente una ninna nanna spagnola e reagisce sconvolta. Com’è che lei, giovane tedesca, conosce questa melodia, questo testo? Suo padre dapprima non vuole rispondere alle pressanti domande, poi è costretto a confessare. Alla ricerca di altre risposte, scoprirà la verità sulla sua famiglia, la sua origine e la sua identità.

Das Lied in mir è un film tanto complesso quanto rigoroso su una perdita, all’inizio inconsapevole, della patria, su una successiva crisi di identità, sul rapporto diventato improvvisamente difficile fra una giovane donna e il presunto padre, su colpa e perdono.

Regia: Florian Cossen

Sceneggiatura: Florian Cossen, Elena von Saucken

Fotografia: Matthias Fleischer

Musica: Matthias Klein

Interpreti: Jessica Schwarz, Michael Gwisdek, Rafael Ferro, Beatriz Spelzini

Produzione: Jochen Laube, Fabian Maubach

Argentina-Germania, 2010, 94’, v.o. con sott. in italiano

Per le scuole interessate sono previste proiezioni di mattina, in giorni e orari da concordare. Per informazioni e prenotazioni: programma@palermo.goethe.org, T. 091 6528680

Info: Rassegna “Il migliore dei mondi possibili?” sul sito del Goethe-Institut Palermo

