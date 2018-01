Pubblicato il: 28 gennaio 2018 alle 21:20

Orlando: “Una straordinaria storia ricca di esperienze, di persone e di comunità per superare gli egoismi legati agli atti di individualismo”

“Una festa gioiosa ai Cantieri culturali alla Zisa per celebrare i centocinquanta anni di attività e di vita dell’Azione Cattolica, una straordinaria storia ricca di esperienze, di persone e di comunità per superare gli egoismi legati agli atti di individualismo e per promuovere la solidarietà che fa la comunità e che rende l’individuo persona. In una città, che è città dell’accoglienza, con l’espressione ‘Io sono persona’, che costituisce il punto di incontro di esseri umani, tutti uguali, anche se tutti diversi”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Com. Stam.