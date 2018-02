Pubblicato il: 14 febbraio 2018 alle 20:45

“Esprimo vivo apprezzamento a nome mio personale e di tutta la Giunta all’iniziativa della Polizia di Stato per la campagna di sensibilizzazione “…questo non è amore”. L’Amministrazione comunale è sempre a fianco delle donne, nonché delle istituzioni e dei semplici cittadini che si prodigano concretamente per un radicale cambio culturale, contro la violenza di genere e per il consolidamento di una visione della città che vuole e deve essere un punto di riferimento per il rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno”.

Lo ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando, in merito all’iniziativa della Polizia di Stato – presente oggi a Piazza Verdi con un camper – volta ad aiutare le vittime di violenza di genere.

Il Comune è parte attiva della la Rete cittadina contro la violenza alle donne e ai bambini, composta da Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Procura della Repubblica, Tribunale per i minorenni, Comune di Palermo – Assessorato Cittadinanza Sociale, ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, AOUP Paolo Giaccone, AOOR Villa Sofia – Cervello, ASP Palermo- Centro Armonia, Le Onde Onlus.

Si ricorda, inoltre, che il 12 dicembre scorso, in Viale Campania 25 è stata inaugurata la nuova sede legale dell’Associazione Le Onde ONLUS. Si tratta di un bene confiscato alla mafia, i cui locali sono stati assegnati all’associazione dal Comune di Palermo.

Il Centro anti-violenza, gestito dall’associazione, ha offerto dagli anni ’90 alle donne un luogo dove pensare un nuovo progetto di vita per sé e per i figli e le figlie attraverso un insieme di attività che iniziano con l’ascolto telefonico e la valutazione del rischio, si strutturano in colloqui periodici di accompagnamento per l’uscita dalla violenza, l’attivazione dei servizi della rete palermitana, le consulenze legali e psicologiche, l’orientamento professionale e all’inserimento lavorativo, la messa in protezione della donna, l’ospitalità in casa rifugio a indirizzo segreto. In questi anni ha accolto oltre 10.000 donne. Per informazioni: Le Onde Onlus – 091 327973.

Com. Stam.