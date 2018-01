Pubblicato il: 24 gennaio 2018 alle 09:15

Di cosa si tratta? Semplicemente è stata fissata la data entro cui indire il bando di concorso per la copertura dei posti resi disponibili per la assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente autovetture, NCC.

Il concorso pubblico doveva, dico doveva, essere indetto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera. Non è necessario fare calcoli per dire che i tempi sono trascorsi e che non c’è ombra del bando.

Almeno trenta autorizzazioni da rilasciare, almeno trenta famiglie che avrebbero potuto avere un lavoro. Una occasione per aumentare la flotta disponibile in città a servizio dei palermitani e dei turisti.

Una inerzia burocratica che deve essere sbloccata.

Una delibera caduta nel dimenticatoio in un periodo in cui ci si fa in quattro per una opportunità di lavoro. Requisiti minimi per partecipare al bando? Essere in possesso della patente di guida B e l’iscrizione alla camera di commercio. Dovrebbero essere 200 veicoli con conducente in circolazione, ma sono almeno 30 in meno. Sono input al territorio in sintonia con la vocazione turistica. Contestualmente ho inviato una nota all’assessore e al dirigente competente per avere informazioni in merito al ritardo.

Antonino Sala Consigliere comunale Gruppo Palermo 2022

Com. Stam.