Pubblicato il: 18 febbraio 2018 alle 20:07

Auditorium Rai Domenica 18 febbraio 2018 ore 18:00

Palermo: Uno spettacolo per grandi e piccini. Il Mondo di Caramella è un entusiasmante viaggio nel delicato e leggero mondo delle Bolle di Sapone. Immersi nei sogni della nostra protagonista, Simona Gigliorosso, scopriremo creature straordinarie tra cui il Drago Arturo. Buona avventura nello straordinario mondo di Caramella.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Biografia

Simona Gigliorosso nata a Palermo da mamma Rosy e papà Pippo, sin da bambina sviluppa una fervida immaginazione e creatività che la porta ad intrattenere con i suoi spettacoli tutta la famiglia, ma un oggetto in particolare attira la sua attenzione, la macchina fotografica. Durante i suoi studi presso il liceo artistico Catalano, presenta al pubblico la sua prima mostra fotografica dal titolo “La Prima” nella quale traspare la sua sensibilità.

La sua connessione con i piccoli corpi ed il rispetto che nutre per ciò che la circonda , la portano ad intrattenere con eventi e spettacoli i bambini .

Seguendo la sua filosofia è oggi qui per presentare il mondo in cui incontra questi piccoli esseri , le bolle di sapone.

Com. Stam.