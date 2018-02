Barcarello – Rimessa in sicurezza la rete del lungomare.

Pubblicato il: 2 febbraio 2018 alle 21:21

Palermo: In data odierna operai della Reset sono intervenuti su invito del Sindaco per rimettere in sicurezza la rete nel lungomare di Barcarello, oggetto di un atto vandalico.

“Siamo intervenuti – ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando – per garantire la sicurezza dei cittadini a seguito di un’inaccettabile atto di vandalismo.

La passerella sarà oggetto di completo recupero a breve, utilizzando i fondi del Gal Castellammare Carini cui aderisce il Comune di Palermo” .

Com. Stam.