Pubblicato il: 5 febbraio 2018 alle 22:35

Il sindaco Leoluca Orlando, è stato ricevuto questa mattina sulla nave Bergamini, attraccata al porto di Palermo, dal comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio Donato Marzano e dal contrammiraglio Angelo Virdis.

“Un’occasione che conferma alla Marina militare il nostro apprezzamento e ringraziamento per il lavoro che ogni giorno è svolto per garantire anche nel Mediterraneo pace, diritto alla vita e tutela dei più deboli, che sono i capisaldi della sicurezza per il nostro paese e per tutti i popoli”.

